Вдалося реалізувати свої моменти: Шищенко – про розгромну перемогу над Лівим Берегом
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко оцінив перемогу над Лівим Берегом (3:0) дограному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши на величезному психологічному значенні цього успіху.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Сьогодні нам вдалося реалізувати свої моменти, тому що ми готувалися до суперника, аналізували його гру та бачили проблеми, які виникали у нього під час стандартних положень, а також тоді, коли Лівий Берег володів м'ячем і великими силами йшов в атаку.
Розуміли, який простір можна використовувати для контратак і швидких наступальних дій. Саме так ми і зіграли в епізоді з другим голом, коли результативно завершили контратаку, скориставшись вільним простором.
Звичайно, я задоволений результатом, а також окремими відрізками нашої гри. Для нас сьогодні було надзвичайно важливо перемогти, адже протягом двох місяців ми не здобували перемог. Нічиї в попередніх матчах психологічно впливали на команду. Так, ми досить непогано виглядали в тих поєдинках, але не могли довести справу до перемоги – все завершувалось нічиїми.
Тому сьогоднішній результат дуже важливий для всіх нас – команди, керівництва клубу та наших вболівальників. Насамперед ця перемога має велике значення в психологічному плані", – сказав фахівець.
Наставник також розповів про труднощі підготовки команди до догравання лише одного тайму.
"Звичайно, після того, як ми забили другий м'яч, потрібно було оперативно реагувати на ситуацію. І Едвін Одінака, і Вячеслав Танковський мали по жовтій картці, тому ми вирішили не ризикувати і замінили їх. Загалом дуже непросто налаштовувати команду на такий матч, адже потрібно було максимально якісно провести один тайм і максимально додати в усіх компонентах гри. Я попереджав футболістів, що будуть заміни, тому кожен мав бути готовим вийти на поле. Думаю, у такій ситуації психологічна підготовка навіть важливіша за фізичну, адже всі гравці перебувають у тренувальному та ігровому тонусі.
Для тренерського штабу такі матчі – непросте випробування. Коли поєдинок переносять і комусь потрібно зіграти цілий тайм, а комусь лише 20–25 хвилин, усі футболісти мають бути готовими до такого розвитку подій. Дуже важливо, щоб кожен розумів свою роль і був налаштований допомогти команді в будь-який момент", – підсумував Шищенко.
За підсумками цього поєдинку Буковина розташувалася на восьмій позиції у чемпіонаті. Натомість Лівий Берег посів 12 місце у турнірній таблиці.
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