Просто так пощастило: Груша оцінив перемогу Буковини над Лівим берегом

Півзахисник Буковини Віталій Груша висловився про перемогу команди над Лівим берегом в дограному матчі 11 туру УПЛ, яку чернівецький клуб здобув завдяки його дублю.

Слова футболіста наводить пресслужба "жовто-чорних".

"Дуже важко, дуже далека дорога. Багато часу ми чекали. Їхали сюди тільки за перемогою, і добре, що гра завершилася для нас із позитивним результатом. Як вдалося реалізувати моменти? Просто так пощастило. Щодня працюємо на тренуваннях. Добре, що з'явилися моменти й вдалося забити голи. Загалом це мій четвертий гол у Прем'єр-лізі.

Ми знали, що Лівий Берег буде атакувати з перших хвилин. Нам потрібно було вистояти ці 10-15 хвилин. Знали, що вони всіма силами підуть в атаку. Ми спіймали їх на контратаці та забили гол. І я думаю, що після цього гра, можна сказати, закінчилася", – розповів Груша.

За підсумками цього поєдинку Буковина розташувалася на восьмій позиції у чемпіонаті. Натомість Лівий Берег посів 12 місце у турнірній таблиці.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер чернівчан Сергій Шищенко.