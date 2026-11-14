Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Головні цифри на табло: Рябоконь висловився про поразку Лівого берега від Буковини

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 18:45
Головні цифри на табло: Рябоконь висловився про поразку Лівого берега від Буковини
Олександр Рябоконь
Лівий Берег

Головний тренер Лівого берега Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Буковини в дограному матчі 11 туру УПЛ. 

Фахівець поділився думками в етері УПЛ ТБ.

"По цифрах у нас все добре, але головні – на табло. Будемо аналізувати і робити висновки. 

Що говорити, якщо програли 0:3, добре чи погано зіграли? Почали ми активно, створювали моменти, а забити не могли. Потім пішли ва-банк і отримали контратаку. Потім ще один гол", – розповів Рябоконь.

Зі підсумками гри Лівий берег посідає 12 місце в турнірній таблиці, набравши за 11 матчів дев'ять очок.

У наступному турі кияни зіграють проти Шахтаря – матч відбудеться 20 листопада о 18:00.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер Буковини Сергій Шищенко.

Буковина Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Олександр Рябоконь

Лівий берег

Дубль Груші та крапка від Підлепенця: Буковина розгромила Лівий Берег у дограному матчі 11 туру УПЛ
Визначилась дата догравання матчу 11 туру УПЛ Лівий берег – Буковина
Оболонь зіграла внічию з Лівим Берегом у 12 турі УПЛ
Матч Лівий Берег – Буковина перенесли через повітряну тривогу
Шахтар – Динамо і Лівий Берег – Верес: онлайн-трансляції ігор 1/8 фіналу Кубку України 27 жовтня

Останні новини