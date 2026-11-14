Головні цифри на табло: Рябоконь висловився про поразку Лівого берега від Буковини
Олександр Рябоконь
Лівий Берег
Головний тренер Лівого берега Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Буковини в дограному матчі 11 туру УПЛ.
Фахівець поділився думками в етері УПЛ ТБ.
"По цифрах у нас все добре, але головні – на табло. Будемо аналізувати і робити висновки.
Що говорити, якщо програли 0:3, добре чи погано зіграли? Почали ми активно, створювали моменти, а забити не могли. Потім пішли ва-банк і отримали контратаку. Потім ще один гол", – розповів Рябоконь.
Зі підсумками гри Лівий берег посідає 12 місце в турнірній таблиці, набравши за 11 матчів дев'ять очок.
У наступному турі кияни зіграють проти Шахтаря – матч відбудеться 20 листопада о 18:00.
Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер Буковини Сергій Шищенко.