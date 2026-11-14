Головні цифри на табло: Рябоконь висловився про поразку Лівого берега від Буковини

Головний тренер Лівого берега Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Буковини в дограному матчі 11 туру УПЛ.

Фахівець поділився думками в етері УПЛ ТБ.

"По цифрах у нас все добре, але головні – на табло. Будемо аналізувати і робити висновки.

Що говорити, якщо програли 0:3, добре чи погано зіграли? Почали ми активно, створювали моменти, а забити не могли. Потім пішли ва-банк і отримали контратаку. Потім ще один гол", – розповів Рябоконь.