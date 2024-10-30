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Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубку України, розгромивши ЮКСА

Олег Дідух — 30 жовтня, 14:58
Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубку України, розгромивши ЮКСА
ФК Олександрія

Олександрія стала третім чвертьфіналістом Кубку України сезону-2024/25. Команда Руслана Ротаня в Києві на стадіон імені Баннікова розгромила першоліговий клуб ЮКСА з рахунком 4:1.

Доля матчу була вирішена вже у перші 40 хвилин, коли гості забили чотири голи, дубль на рахунку Родіона Плакси. Все, на що вистачило гостей – це гол престижу Романа Дебелка на початку другого тайму.

Кубок України
1/8 фіналу, 30 жовтня

ЮКСА – Олександрія – 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 8 Плакса, 0:2 – 23 Козак, 0:3 – 36 Скорко (пен.), 0:4 – 39 Плакса, 1:4 – 49 Дебелко

ЮКСА: Федотов, Дедяєв, Селін, Махнєв, Зозуля, Євдокимов, Гоуларт, Ситніков, Ховайко, Харченко, Дебелко

Олександрія: Єрмаков, Копина, Логінов, Феррейра Кампос, Скорко, Ващенко, Костишин, Смирний, Плакса, Козак, Кулаков

Таким чином, Олександрія стала третім чвертьфіналістом Кубку України поточного сезону. Раніше до наступного раунду вже вийшли Рух, який вчора у львівському дербі обіграв Карпати, та першолігова Буковина, яка сьогодні виявилась сильнішою за Пробій Городенка.

Олександрія ФК ЮКСА Кубок України з футболу

Олександрія

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