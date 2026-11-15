Танковський: Найважче – не знати коли ти вийдеш на поле через тривоги

Півзахисник Буковини Вячеслав Танковський висловився про те, що вважає найважчим у реаліях українського футболу.

Думку футболіста передає УФ.

"Найважче було те, що ми не знали, коли зможемо вийти на поле. Матч мав розпочатися о 12:00, але через повітряну тривогу його відклали. Після відбою нам повідомили, що гра розпочнеться о 13:15.

Ми почали готуватися до гри (з Лівим берегом, – прим. ред.), розминатися, вже збиралися виходити на поле, але оголосили повторну повітряну тривогу. Довелося повертатися до роздягальні й чекати ще 40 хвилин. Після другого відбою за п'ять хвилин розминаєшся і одразу виходиш грати. Для організму це дуже важко", – розповів Танковський.

Цього сезону досвідчений хавбек зіграв 11 матчів у складі Буковини, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Напередодні чернівецький колектив розгромив Лівий берег у багатостраждальному матчі 11 туру УПЛ.