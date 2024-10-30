Полісся у важкому матчі перемогло Кривбас та вийшло в 1/4 фіналу Кубку України

У середу, 30 жовтня, на "Центральному стадіоні" у Житомирі відбувся матч 1/8 фіналу Кубку України, у якому місцеве Полісся приймало Кривбас.

Матч завершився перемогою житомирського клубу з рахунком 2:1.

Підопічні Юрія Вернидуба першими відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Задераки. Однак, на жаль, для криворізького клубу суперник відновив паритет за дві хвилини до завершення першого тайму – м'яч на рахунку Чоботенка.

У другому таймі обидві команди демонстрували рівний футбол, але вдруге забити пощастило підопічним Імада Ашура, коли на 72-й хвилині відзначився Олексій Гуцуляк. Кривбас мав хороший шанс бодай перевести гру в екстратайми, але після виконання стандарту вже у доданий час зрівняти рахунок завадив каркас воріт.

Кубок України з футболу

1/8 фіналу, 30 жовтня

Полісся – Кривбас 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 17 Задерака, 1:1 – 43 Чоботенко, 2:1 – 72 Гуцуляк

Полісся: Волинець – Михайличенко, Віале, Чоботенко (Сарапій 46), Смоляков – Мельниченко (Кушніренко 46), Лєднєв (Таллес 58), Крушинський (Бабенко 66) – Гуцуляк, Пайшао (Брістріч 90), Назаренко

Кривбас: Кліщук – Кузик, Драмбаєв, Романчук, Бандейра – Бізімана (Вакулко 78), Микитишин (Ндомбазі 84), Твердохліб (Аморозо 62), Іліч (Шевченко 84), Задерака (Кожушко 78) – Соса

Попередження: 11 – Віале, 52 – Михайличенко

Нагадаємо, в інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка.