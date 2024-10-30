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Динамо у додатковий час дотиснуло Ворсклу в Кубку України

Олександр Булава — 30 жовтня, 18:05
Динамо у додатковий час дотиснуло Ворсклу в Кубку України
ФК Динамо

Київське Динамо на виїзді обіграло полтавську Ворсклу в матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1, тож доля гри вирішилась в овертаймі, де гості змогли дотиснути суперників – 2:1.

Рахунок у зустрічі відкрили полтавці. Кане розігнав стрімку контратаку, після чого віддав передачу на лівий фланг Корнієнко, який прострілив у штрафну на Ієде, останній не без везіння обіграв голкіпера Динамо (1:0).

Кияни майже одразу відновили рівновагу у грі. Арбітр призначив пенальті за фол Скляря на Волошину. Одинадцятиметровий реалізував панамський форвард Динамо Едуардо Герреро (1:1). Цей гол став дебютним для нападника киян.

У першому екстратаймі кияни змогли дотиснути суперника. Волошин після розіграшу кутового завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика, Ісенко не зміг приборкати м'яч, а Ванат був першим на добиванні (1:2).

Кубок України
1/8 фіналу, 30 жовтня

Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Ієде, 1:1 – 31 Герреро (пен), 1:2 – 99 Ванат

Ворскла: 7.Ісенко, 4.Пердута (к), 44.Хрипчук, 11.Кане, 25.Гучек, 6.Скляр, 38.Челядін (15.Кулаковський, 90+4), 29.Бацула (5.Чорноморець, 105), 22.Ковталюк (30.Нестеренко, 73), 77.Ієде (19.Ізотов, 105), 9.Корнієнко (80.Ндукве, 59).

Динамо: 35.Нещерет, 20.Караваєв, 23.Малиш (32.Михавко, 106), 3.Дячук, 2.Вівчаренко (44.Дубінчак, 91), 91.Михайленко (29.Буяльський, 84), 18.Андрієвський (к) (6.Бражко, 65), 9.Волошин, 15.Рубчинський, 45.Брагару (22.Кабаєв, 65), 39.Герреро (11.Ванат, 84).

Попереджені: Пердута (90) – Дячук (75), Дубінчак (108).

Напередодні Полісся у важкому матчі змогло перемогти Кривбас. В інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка.

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