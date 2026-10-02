Португальська футбольна федерація хоче організувати зустріч між Роналду та Жезушем для примирення – ЗМІ

Португальська футбольна федерація (FPF) працює над організацією зустрічі між головним тренером збірної Жорже Жезушем і Кріштіану Роналду для примирення сторін.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, вищий футбольний орган у Португалії не бажає, аби кар'єра Роналду завершилася раптово та негативно. У федерації вважають, що 41-річний нападник заслуговує на гідне ставлення за його футбольні досягнення.

Саме тому FPF планує організувати зустріч наступного тижня між наставником національної команди та Роналду за умови, якщо гравець погодиться. Директори організації сподіваються, що вони вирішать таким чином цю ситуацію.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).