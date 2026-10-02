Команда важливіша за все: вінгер збірної Португалії – про демарш Роналду

Вінгер збірної Португалії Рафаел Леау оцінив перемогу над Данією (4:2) у третьому турі Ліги націй, згадавши відсутність Кріштіану Роналду, який самовільно залишив розташування національної команди.

Його слова передає A Bola.

"Ситуація з від'їздом Роналду – це питання, яке нас не стосується. Ми вкотре довели, що в нас є команда. Упевнений, що Кріштіану радий цій перемозі, перебуваючи вдома. Ми добре ладнаємо, і я знаю, яка він людина. Зрештою, команда важливіша за все. Ми здобули ще три очки та очолюємо групу. Тепер потрібно відпочити й готуватися до недільного матчу проти Норвегії", – сказав Леау.

Також футболіст пояснив, чому вирішив взяти сьомий номер після демаршу Роналду:

"Кріш – мій кумир дитинства, а номер 7 має особливе значення, оскільки пов'язаний із датою народження моїх дітей. Я постарався гідно виглядати з цим номером і насолодитися моментом. Головне – ми перемогли, продемонструвавши хорошу гру".

Нагадаємо, що Кріштіану залишив табір збірної Португалії після розбіжностей із головним тренером Жорже Жезушем. Він пообіцяв, що колись розповість усю правду про те, що сталось насправді.

Після демаршу з'явилась інформація, що Роналду завершив міжнародну кар'єру. Поки зірковий форвард про це не оголошував.