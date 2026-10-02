Ефект Роналду: збірна Португалії втратила понад мільйон підписників після скандалу з Кріштіану

Скандал навколо Кріштіану Роналду та збірної Португалії вже вийшов далеко за межі футбольного поля. Після рішення 41-річного нападника залишити табір національної команди офіційний Instagram збірної почав стрімко втрачати підписників.

За даними актуальних сервісів моніторингу, сторінка португальської збірної зараз має близько 23,7 млн підписників, тоді як перед початком скандалу їх було близько 25 млн.

Таким чином, сторінку могли залишити понад мільйон користувачів. При цьому цифра продовжує змінюватися, а різні платформи моніторингу фіксують різні значення залежно від моменту оновлення статистики.

Цікаво, що на тлі цієї ситуації сестра Кріштіану Елма також відреагувала на падіння кількості підписників збірної. Вона опублікувала фотографію брата та написала:

"Зрада — це страва, яку найкраще подавати холодною. Що посієш, те й пожнеш. Єдиний шлях — рухатися вперед".

Причиною скандалу стало рішення головного тренера Португалії Жорже Жезуша не випускати Роналду на поле в матчі Ліги націй проти Норвегії, який команда виграла з рахунком 2:1. Кріштіану залишився на лавці запасних, хоча перед поєдинком, за повідомленнями, очікував отримати ігровий час. Сам Жезуш заявив, що між ним та нападником немає конфлікту, але визнав, що футболіст був незадоволений рішенням залишити його на лавці.

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Ситуація загострилася після пресконференції Жезуша напередодні матчу з Данією. Тренер повідомив, що Роналду вдруге поспіль не вийде у стартовому складі. Після цього Кріштіану провів розмову з президентом Федерації футболу Португалії Педру Проенсою та ухвалив рішення залишити табір. Сам футболіст заявив, що згодом розповість португальцям правду про причини свого рішення.

Португалія вже провела матч із Данією без свого капітана та здобула перемогу з рахунком 4:2. Жезуш після гри назвав тему Роналду закритою на цей момент. Водночас майбутнє 41-річного форварда у збірній залишається невизначеним, а в пресі вже активно обговорюють можливе завершення його міжнародної кар'єри. Сам Роналду поки офіційно не оголошував про завершення виступів за Португалію.