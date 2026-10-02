Коли згадуватиму Кріштіану, я ніколи не думатиму про це: Анрі – про конфлікт навколо Роналду та збірної

Колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі заявив, що для скандал з самовільним залишенням Кріштіану Роналду табору збірної Португалії не стане приводом, аби оцінювати всю його кар'єру за цим інцидентом.

Його слова передає RMC Sport.

"Оцінювати всю кар'єру за цим? Ніколи. Коли я згадуватиму Роналду, я не думатиму про це, ніколи, нізащо! Роналду – легенда, тут і говорити нічого. Те, що він зробив для футболу, – це щось неймовірне. Ми всі відзначали його зусилля на чемпіонаті світу. Найімовірніше, це його останній турнір. Якщо все завершиться ось так…".

Ексгравець збірної Франції відзначив, наскільки йому подобається ставлення до футболу, яке демонстрував Роналду. Він підкреслив, що саме ця одержимість допомогла йому піднятися на вершину.

"Я говорю лише про гравця, про те, що він зробив. Те, що я люблю підкреслювати в Роналду, – це його характер, те, як він переживає футбол, його одержимість футболом, рекордами, прагненням бути найкращим, його фізична форма, яка краща, ніж на початку кар'єри.

Це надзвичайно. Без цієї одержимості ми б не пізнали цього гравця. Ми пережили з ним надзвичайні моменти. Я відчуваю величезну повагу до Роналду, так само як і до Мессі, до всіх гравців, які залишаються на вершині".

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Стало відомо, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Напередодні Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).