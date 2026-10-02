Тепер ніхто не зможе стати на бік Кріштіану: легенда Ла Ліги – про демарш Роналду

Колишній голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес відреагував на скандал навколо Кріштіану Роналду, який самовільно залишив розташування національної команди Португалії після розбіжностей із головним тренером Жорже Жезушем.

Його слова передає El Desmarque.

"Якщо тебе не випускають на поле, значить, не випускають. Він міг сказати Жорже Жезушу, коли склад був укомплектований: "Послухайте, мій статус не дозволяє мені приїжджати сюди й не грати, тому що я почуваюся некомфортно, і я думаю, що знайдуться люди, яким більше до вподоби сидіти на лаві запасних". Я вважаю, що їхати ось так – це неповага. Він припустився помилки, тому що тепер ніхто не зможе стати на бік Кріштіану. Це неправильно", – сказав Каньїсарес.

Також експерт розповів, що думає про обіцянку наставника збірної Португалії випустити капітана у другому таймі. Тренер так і не виконав її, з чого й почало набирати обертів незадоволення Кріштіану:

"Окрім розмов про те, що тренери іноді дають занадто багато обіцянок, а потім несподівано змінюють свою думку, ніщо не виправдовує вчинок Кріштіану. Його статус і репутація мали б стримувати його сильніше, ніж гордість, із якою він заявляє: "Я йду". Гаразд, припустімо, Жорже Жезуш розчарував його, тому що не виконав обіцянку. Але не можна говорити: "Я йду, а ти залишайся". Ти можеш сказати: "Більше ніколи нічого мені не кажи, тому що ти не тримаєш слова". Але ти не можеш ось так їхати, тому що ти не важливіший за збірну".

Зазначимо, що без Роналду Португалія вже виграла матч третього туру Ліги націй проти Данії (4:2). Після від'їзду зі збірної Кріштіану обіцяв, що колись розповість усю правду про те, що сталось насправді.

Раніше з'явилась інформація, що 5-разовий володар "Золотого м'яча" завершив міжнародну кар'єру. Проте поки зірковий форвард не робив сам відповідного оголошення.

Загалом у складі збірної Португалії 41-річний футболіст провів 234 матчі. У них Роналду забив 146 голів і віддав 45 асистів.