Кривбас поступився Ломмелю, Оболонь розписала мирову з Локомотивом

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Кривбас у першому спарингу на зборах в Нідерландах поступився бельгійському Ломмелю з рахунком 2:4. Перший тайм завершився внічию (1:1), за криворіжців забив Мулик. У другій половині бельгійці забили тричі, на що команда Патріка ван Леувена відповіла лише голом потенційного новачка.

Київська Оболонь у другому спарингу літнього міжсезоння зіграла внічию зі столичним Локомотивом. Наступний контрольний матч "пивовари" зіграють у п'ятницю, 10 липня, проти команди ЮКСА.

Контрольні матчі

7 липня

Кривбас (Кривий Ріг, Україна) – СК Ломмель (Ломмель, Бельгія) 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 — 18 Рейнерс, 1:1 — 34 Мулик, 1:2 — 48 Мо Салах, 1:3 — 52 Реумерс, 1:4 — 69 Мо Салах, 2:4 — 75 новачок

Оболонь (Київ) – Локомотив (Київ) 0:0

Раніше повідомлялося, що Оболонь залишили шість футболістів: голкіпер Денис Марченко, захисник Владислав Приймак, півзахисники Максим Третьяков, Іван Нестеренко, Костянтин Бичек та Руслан Черненко.

Натомість до команди приєдналися воротар Кирило Баранцов з ЮКСА, захисник Дмитро Капінус з Харкова та ексхавбек Олександрії Дмитро Мишньов.