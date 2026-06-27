Колишній гравець збірної України залишив жіночу команду Кривбасу

Відомий у минулому український нападник Костянтин Балабанов завершив роботу в тренерському штабі жіночої команди Кривбасу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Дякуємо коучу за віддану працю та професійний підхід. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень", – йдеться у заяві клубу.

Костянтин Балабанов працював у тренерському штабі жіночої команди Кривбасу з літа 2023 року. 43-річний фахівець був помічником Костянтина Фролова.

Під час футбольної кар'єри Балабанов виступав за Чорноморець, Дніпро, Нафтовик, Кривбас, Олександрію та СК Одеса.

В активі нападника один матч за національну збірну України. Балабанов був одним з найуспішніших нападників у новітній історії Чорноморця.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 жіноча команда Кривбасу посіла восьме місце. В останньому турі підопічні Фролова програли Пантерам.