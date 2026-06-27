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25-річний тренер очолив жіночу команду Кривбасу

Сергій Шаховець — 27 червня 2026, 13:01
25-річний тренер очолив жіночу команду Кривбасу
Богдан Шабадаш
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас призначив Богдана Шабадаша головним тренером жіночої команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

25-річний фахівець на цій посаді змінив Костянтина Фролова, який продовжить роботу у клубі на посаді старшого тренера академії.

Шабадаш раніше очолював команду WU-15 в академії Кривбас. Його підопічні в сезоні 2025\2026 виграли срібні нагороди Дівочої ліги України в категорії WU-15.

Під час ігрової кар'єри Шабадаш виступав за аматорські команди Марамуреш та СК Вільхівці. Починаючи з 2024 року, фахівець працює в академії Кривбасу.

До тренерського штабу також увійшли 48-річний Ігор Юшкевич (асистент головного тренера) та 18-річна Софія Булаткіна (тренерка воротарів). Усі вони мають досвід роботи у структурі академії клубу.

Раніше повідомлялося, що відомий у минулому український форвард Костянтин Балабанов залишив тренерський штаб жіночої команди Кривбасу.

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