Кривбас планує повернути з оренд кількох колишніх лідерів

Кривбас розглядає варіант зі зворотною орендою кількох колишніх лідерів команди, які останніми роками перейшли в інші клуби.

Як стало відомо Sport Arena, йдеться про українських гравців.

Імена футболістів не розкриваються.

25 червня Кривбас перебереться до Словенії, де продовжить підготовку до нового сезону. Першими суперниками криворіжців на літньому зборі будуть ЦСКА Софія (28 червня), словенський Браво (6 липня) та угорський Уйпешт (13 липня).

Нагадаємо, в наступний сезон Кривбас увійде з новим головним тренером – Патріком Ван Леувеном, який прийшов на зміну Юрію Вернидубу.

У це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.