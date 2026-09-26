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Колишній захисник Руха перейшов у Кривбас

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 12:50
Колишній захисник Руха перейшов у Кривбас
Олексій Товарницький
ФК Кривбас

Захисник Олексій Товарницький продовжить кар'єру в криворізькому Кривбасі.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. 22-річний захисник виступатиме за свій новий клуб під 2-м номером.

Товарницький перейшов у Кривбас на правах вільного агента. У червні поточного року він покинув львівський Рух, який був його першим клубом у професійній кар'єрі. Кольори першої команди він захищав з 2023 року.

У своїх перших 6 матчах нового сезону УПЛ Кривбас набрав лише 5 очок. Наразі команда йде в зоні перехідних матчів, посідаючи лише 14 місце в турнірній таблиці. Минулого тижня команда Патріка Ван Леувена програла житомирському Поліссю.

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