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Матч Кривбаса з Харковом перенесли через тривалу повітряну тривогу

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 17:11
Матч Кривбаса з Харковом перенесли через тривалу повітряну тривогу

Матч 6 туру Української Прем'єр-ліги між криворізьким Кривбасом та ФК Харків перенесено через тривалу повітряну тривогу у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Початок зустрічі через повітряну тривогу двічі переносили. Згодом УПЛ ухвалила рішення про перенесення поєдинку.

Дата проведення та час початку зазначеного матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.

У попередньому турі Харків з дублем Ітодо розтрощив Оболонь. Водночас підопічні Патріка ван Леувена втратили перемогу над Колосом, пропустивши гол у компенсований час. При цьому криворіжці грали в більшості.

Нагадаємо, у стартовій грі 6 туру Карпати розібрались з Колосом.

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