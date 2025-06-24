Кривбас підпише голкіпера Карпат – джерело

Кривбас підпише воротаря Карпат Олександра Кемкіна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перехід відбудеться на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон та буде мати опцію викупу.

Кемкін став гравцем Карпат влітку минулого року після його відходу з Миная. На рахунку воротаря 24 пропущених голів у 19 матчах, 8 разів він зберіг ворота "недоторканими".

Нагадаємо, в наступний сезон Кривбас увійде з новим головним тренером – Патріком Ван Леувеном, який прийшов на зміну Юрію Вернидубу.

У це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.