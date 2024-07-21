Олімпійський футбольний турнір 2024: календар, трансляції та результати

З 24 липня по 10 серпня у межах Олімпійських ігор 2024 у Франції відбудеться чоловічий футбольний турнір. У ньому за медалі змагатимуться шістнадцять збірних країн, що були розподілені на чотири групи.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 прийматиме одразу сім міст Франції. Окрім Парижа, Ігри також відбуватимуться в Нанті, Бордо, Ліоні, Сент-Етьєні, Марселі та Ніцці.

Регламент змагань передбачає, що футболісти, що беруть участь у турнірі, повинні народитися після 1 січня 2001 року. Однак кожна збірна може внести в заявку до трьох гравців, які старше цього віку.

Вперше в історії на олімпійському футбольному турнірі виступить Україна, яка пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. Крім України, Європа буде представлена командами Іспанії, Ізраїля, а також Франції, яка є господаркою турніру.

Дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть у плейоф. Далі вони змагаються у чвертьфіналі, переможці якого виходять у півфінал. Переможці півфіналів розіграють у фіналі золоті та срібні нагороди Олімпіади-2024, а невдахи 1/2 фіналу зіграють у матчі за бронзові медалі.

Олімпійські ігри 2024 в Україні транслюватиме Суспільне. Чемпіон проведе для вас текстові трансляції матчів збірної України, а також фіналу та матчу за третє місце.

Група A

24 липня

18:00 | Гвінея — Нова Зеландія

22:00 | Франція — США

27 липня

20:00 | Нова Зеландія — США

22:00 | Франція — Гвінея

30 липня

20:00 | США — Гвінея

20:00 | Нова Зеландія — Франція

Турнірна таблиця

1. Франція (0 очок)

2. США (0 очок)

3. Нова Зеландія (0 очок)

4. Гвінея (0 очок)

Група B

24 липня

16:00 | Аргентина — Марокко

20:00 | Ірак — Україна

27 липня

16:00 | Аргентина — Ірак

18:00 | Україна — Марокко

30 липня

18:00 | Марокко — Ірак

18:00 | Україна — Аргентина

Турнірна таблиця

1. Україна (0 очок)

2. Аргентина (0 очок)

3. Ірак (0 очок)

4. Марокко (0 очок)

Група C

24 липня

16:00 | Узбекистан — Іспанія

18:00 | Єгипет — Домініканська Республіка

27 липня

16:00 | Домініканська Республіка — Іспанія

18:00 | Узбекистан — Єгипет

30 липня

16:00 | Іспанія — Єгипет

16:00 | Домініканська Республіка — Узбекистан

Турнірна таблиця

1. Іспанія (0 очок)

2. Єгипет (0 очок)

3. Узбекистан (0 очок)

4. Домініканська Республіка (0 очок)

Група D

24 липня

20:00 | Японія — Парагвай

22:00 | Малі — Ізраїль

27 липня

20:00 | Ізраїль — Парагвай

22:00 | Японія — Малі

30 липня

22:00 | Парагвай — Малі

22:00 | Ізраїль — Японія

Турнірна таблиця

1. Парагвай (0 очок)

2. Малі (0 очок)

3. Ізраїль (0 очок)

4. Японія (0 очок).

Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 2 серпня, півфінали відбудуться 5 серпня. Матч за третє місце буде проведений 8 серпня, а 9 серпня у фіналі визначиться переможець Олімпіади-2024.