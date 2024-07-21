Олімпійський футбольний турнір 2024: календар, трансляції та результати
З 24 липня по 10 серпня у межах Олімпійських ігор 2024 у Франції відбудеться чоловічий футбольний турнір. У ньому за медалі змагатимуться шістнадцять збірних країн, що були розподілені на чотири групи.
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 прийматиме одразу сім міст Франції. Окрім Парижа, Ігри також відбуватимуться в Нанті, Бордо, Ліоні, Сент-Етьєні, Марселі та Ніцці.
Регламент змагань передбачає, що футболісти, що беруть участь у турнірі, повинні народитися після 1 січня 2001 року. Однак кожна збірна може внести в заявку до трьох гравців, які старше цього віку.
Вперше в історії на олімпійському футбольному турнірі виступить Україна, яка пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. Крім України, Європа буде представлена командами Іспанії, Ізраїля, а також Франції, яка є господаркою турніру.
Дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть у плейоф. Далі вони змагаються у чвертьфіналі, переможці якого виходять у півфінал. Переможці півфіналів розіграють у фіналі золоті та срібні нагороди Олімпіади-2024, а невдахи 1/2 фіналу зіграють у матчі за бронзові медалі.
Олімпійські ігри 2024 в Україні транслюватиме Суспільне. Чемпіон проведе для вас текстові трансляції матчів збірної України, а також фіналу та матчу за третє місце.
Група A
24 липня
18:00 | Гвінея — Нова Зеландія
22:00 | Франція — США
27 липня
20:00 | Нова Зеландія — США
22:00 | Франція — Гвінея
30 липня
20:00 | США — Гвінея
20:00 | Нова Зеландія — Франція
Турнірна таблиця
1. Франція (0 очок)
2. США (0 очок)
3. Нова Зеландія (0 очок)
4. Гвінея (0 очок)
Група B
24 липня
16:00 | Аргентина — Марокко
20:00 | Ірак — Україна
27 липня
16:00 | Аргентина — Ірак
18:00 | Україна — Марокко
30 липня
18:00 | Марокко — Ірак
18:00 | Україна — Аргентина
Турнірна таблиця
1. Україна (0 очок)
2. Аргентина (0 очок)
3. Ірак (0 очок)
4. Марокко (0 очок)
Група C
24 липня
16:00 | Узбекистан — Іспанія
18:00 | Єгипет — Домініканська Республіка
27 липня
16:00 | Домініканська Республіка — Іспанія
18:00 | Узбекистан — Єгипет
30 липня
16:00 | Іспанія — Єгипет
16:00 | Домініканська Республіка — Узбекистан
Турнірна таблиця
1. Іспанія (0 очок)
2. Єгипет (0 очок)
3. Узбекистан (0 очок)
4. Домініканська Республіка (0 очок)
Група D
24 липня
20:00 | Японія — Парагвай
22:00 | Малі — Ізраїль
27 липня
20:00 | Ізраїль — Парагвай
22:00 | Японія — Малі
30 липня
22:00 | Парагвай — Малі
22:00 | Ізраїль — Японія
Турнірна таблиця
1. Парагвай (0 очок)
2. Малі (0 очок)
3. Ізраїль (0 очок)
4. Японія (0 очок).
Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 2 серпня, півфінали відбудуться 5 серпня. Матч за третє місце буде проведений 8 серпня, а 9 серпня у фіналі визначиться переможець Олімпіади-2024.