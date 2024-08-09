Іспанія здолала Францію у фіналі Олімпіади-2024

Олімпійська збірна Франції поступилась Іспанії у фіналі футбольного турніру серед чоловіків на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Матч завершився з рахунком 5:3.

Французи змогли вийти вперед вже на 11-й хвилині. Голкіпер іспанців не впорався з прострілом Мійо з флангу (1:0). "Червона фурія" змогла відповісти дублем Ферміна Лопеса, який спочатку після пасу Баени пробив повз воротаря (1:1), а згодом виявився першим на добиванні (1:2). Ще один гол іспанці забили після неймовірного удару зі штрафного, який виконав Баена (1:3).

Збірна Франції у другій половині гри змогла відквитати один гол старанням Магнеса Акліуша (2:3), а в доданий час арбітр призначив пенальті у ворота іспанців, яке реалізував Жан-Філіп Матета (3:3) та перевів гру в додатковий час.

Іспанці змогли вийти вперед на у першому екстратаймі. Серхіо Камельйо переграв голкіпера французів після виходу віч-на-віч (3:4), а наприкінці гри форвард оформив дубль, знову після виходу сам на сам з воротарем (3:5).

Зазначимо, що це друге олімпійське золото для іспанців після Барселони-1992.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Фінал, 9 серпня

Франція — Іспанія 3:5 (1:3)

Голи: 1:0 - 11 Мійо, 1:1 - 18 Лопес, 1:2 - 25 Лопес, 1:3 - 28 Баена, 2:3 - 79 Акліуш, 3:3 - 90+3 Матета (пен), 3:4 - 100 Камельйо, 3:5 - 120+1 Камельйо

Нагадаємо, на шляху до фіналу Іспанія здобула вольову перемогу над Марокко, а французи в додатковий час здолали Єгипет.

Напередодні були розіграні бронзові нагороди, які виграли марокканці. У матчі за третє місце вони розгромили Єгипет (6:0) та вперше у своїй історії завоювала медалі футбольного турніру Олімпіади.