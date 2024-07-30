Збірна Марокко розгромила Ірак на Олімпіаді-2024

Збірна Марокко обіграла Ірак у матчі 3 туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Марокканці ще у першому таймі вирішили всі питанні в грі, коли голами відзначились Річардсон, Рахімі, та Еззальзулі.

Перемога дозволила збірній Марокко фінішувати у квартеті В на першій позиції. Аргентина, яка обіграла Україну у паралельному матчі, стала другою та зіграє з переможцем групи А у чвертьфіналі.

"Синьо-жовті" з 3 балами завершили турнір на останній позиції, третім з 3 очками став Ірак завдяки перемозі над Україною у 1 турі.

Олімпіада-2024. Футбольний турнір

Груповий етап. Третій тур. 20 липня

Марокко — Ірак 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 19 Річардсон, 2:0 - 28 Рахімі, 3:0 - 36 Еззальзулі

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.