Жирона попрощалася з провідним півзахисником: наступний Циганков?

Жирона продала півзахисника Івана Мартіна в іспанський Расинг Сантандер.

Про це повідомляє сайт "червоно-білих".

27-річний футболіст уклав контракт із новою командою до 30 червня 2030 року. За "зелено-білих" Мартін виступатиме під 23-м ігровим номером.

Расинг вже презентував літнього новачка.

Мартін виступав за Жирону із січня 2022-го. Спершу на правах оренди з Вільярреала, а влітку 2023-го каталонці викупили контракт півзахисника. Відтоді провів за Жирону 163 матчі, у яких відзначився 9 голами та 11 асистами.

Нагадаємо, що каталонський клуб переживає непростий період після вильоту з Ла Ліги. Одразу декілька гравців хочуть покинути команду, серед яких й український вінгер Віктор Циганков.

Жирона вже відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова. Все через його поведінку в останньому поєдинку проти Леганеса (нічия 1:1). Правий вінгер потрапив у заявку, але відмовився виходити на футбольне поле із лави запасних.

Подейкують, що після матчу Віктор побився з одним із представників медперсоналу клубу. Фанати Жирони виступили з публічним засудженням поведінки гравця. На тлі цього в іспанському клубі заборонили 28-річному лідеру збірної України контактувати з пресою.