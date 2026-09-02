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Бетіс підписав півзахисника, якому "на двері" вказали у Реалі

Софія Кулай — 2 вересня 2026, 10:38
Бетіс підписав півзахисника, якому на двері вказали у Реалі
Дані Себальос
ФК Бетіс

Бетіс підписав іспанського півзахисника Дані Себальоса, з яким раніше розірвав контракт мадридський Реал.

Про це повідомляє сайт "зелено-білих".

Угода розрахована на 3 роки (до 30 червня 2029-го). Футболіст перебрався на правах вільного агента.

Себальос повернувся до розташування Бетіса, за який виступав до переїзду у Мадрид (до літа 2017-го). За його спиною вже 105 матчів у зелено-білій футболці іспанського клубу (7 голів і 9 асистів).

Відзначимо, що Бетіс вже провів три поєдинки у новому розіграші Ла Ліги-2026/27, набравши у них 6 балів. "Зелено-білі" посідають 7-ме місце у турнірній таблиці першості.

У наступному 4-му турі нова команда Себальоса зіграє проти мадридського Реала (його колишнього клубу) – 4 вересня о 22:00 (за київським часом).

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