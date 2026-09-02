Динамо завершило оренду вінгера Інтернасьйонала – Globo

Вінгер Інтернасьйонала Густаво Прадо перейде в Динамо Київ.

Про це повідомляє Globo.

За інформацією видання, це буде безкоштовна оренда на 1 сезон з опцією викупу.

21-річний бразилець вже пройшов медичне обстеження. Усі необхідні документи також підписані.

Загалом за першу команду Інтернасьйонала він провів 71 матч, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

У Прадо також є досвід виступів за збірну Бразилії U-20. Transfermarkt оцінює його в 2,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що кияни також можуть підписати вінгера Кіоссе Баха.