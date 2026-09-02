Мене дуже вразили амбіції Михайла: спортивний директор Тоттенгема – про перехід Мудрика
Спортивний директор Тоттенгема Юган Ланге висловився про прихід Михайла Мудрика із Челсі.
Його слова передає сайт "шпор".
Представник англійського клубу привітав українського футболіста з успішною орендою та дав обіцянку 25-річному лівому вінгеру.
"Ми раді вітати Михайла в нашому клубі. Ми переконані, що його якості дозволять йому зробити реальний внесок у успіхи команди, і з натхненням чекаємо на його розвиток у нашому середовищі. Мене дуже вразили амбіції Михайла та його рішучість прийняти цей виклик.
У нього величезне бажання досягати успіху та прогресувати, що ідеально відповідає культурі, яку ми будуємо в клубі. Ми надамо Михайлу повну підтримку під час адаптації, поки він розпочинає роботу з Роберто, нашим тренерським штабом та новими партнерами по команді. З нетерпінням чекаємо на початок цього нового етапу в його кар'єрі", – заявив Ланге
Тоттенгем орендував українця до кінця поточного сезону-2026/27. Мудрик став лише другим українським футболістом, який приміряв футболку "шпор" після Сергія Реброва.
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі вже відреагував на прихід Михайла, який назвав італійського наставника "своїм футбольним батьком".
Мудрик може дебютувати за нову команду вже у суботу, 5 вересня, коли "шпори" зіграють виїзний поєдинок АПЛ проти Ноттінгем Форест. Початок – о 17:00 (за київським часом).