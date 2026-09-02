Мене дуже вразили амбіції Михайла: спортивний директор Тоттенгема – про перехід Мудрика

Спортивний директор Тоттенгема Юган Ланге висловився про прихід Михайла Мудрика із Челсі.

Його слова передає сайт "шпор".

Представник англійського клубу привітав українського футболіста з успішною орендою та дав обіцянку 25-річному лівому вінгеру.

"Ми раді вітати Михайла в нашому клубі. Ми переконані, що його якості дозволять йому зробити реальний внесок у успіхи команди, і з натхненням чекаємо на його розвиток у нашому середовищі. Мене дуже вразили амбіції Михайла та його рішучість прийняти цей виклик.

У нього величезне бажання досягати успіху та прогресувати, що ідеально відповідає культурі, яку ми будуємо в клубі. Ми надамо Михайлу повну підтримку під час адаптації, поки він розпочинає роботу з Роберто, нашим тренерським штабом та новими партнерами по команді. З нетерпінням чекаємо на початок цього нового етапу в його кар'єрі", – заявив Ланге