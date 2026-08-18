Від штрафу до звільнення: ЗМІ розкрили, що загрожує Циганкову через дисциплінарну справу у Жироні

На Віктора Циганкова можуть чекати серйозні санкції у Жироні, яка відкрила дисциплінарні провадження щодо нещодавньої поведінки українського футболіста.

Про це інформує Mundo Deportivo.

Якщо інцидент із 28-річним правим вінгером визнають серйозним порушенням, то Віктору можуть призупинити виплату зарплати на термін від двох до десяти днів, а також призначити фінансовий штраф.

Якщо ж поведінку гравця збірної України кваліфікують, як дуже серйозне порушення, тоді Циганкова можуть відсторонити від роботи та виплати зарплати на термін від 11-ти до 30 днів. Навіть мова йде про звільнення футболіста з каталонського клубу.

У крайніх випадках колективна угода також передбачає можливість звільнення футболіста.

Остаточне рішення щодо можливих санкцій для Віктора буде ухвалене після завершення дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, що Жирона відкрила дисциплінарне провадження через саботаж Циганкова у матчі 1-го туру іспанської Сегунди проти Леганеса (нічия 1:1). Український вінгер потрапив у заявку, але відмовився виходити на футбольне поле із лави запасних.

Подейкують, що після матчу Циганков побився з одним із представників медперсоналу клубу. Фанати Жирони виступили з публічним засудженням поведінки гравця. На тлі цього в іспанському клубі заборонили 28-річному гравцю збірної України контактувати з пресою.