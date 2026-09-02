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Чорноморець підпише форварда ФК Харків

Олександр Булава — 2 вересня 2026, 16:49
Чорноморець підпише форварда ФК Харків
Крістіан Мба
ФК Харків

Чорноморець узгодив із Харковом оренду 26-річного нігерійського нападника Крістіана Мба.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про річну оренду з рівномірним розподілом зарплатні гравця між клубами.

Мба вже проводить тренування з одеситами. Наразі клуб врегульовує фінансові питання з УАФ для офіційної заявки форварда.

Нагадаємо, Харків придбав нігерійця в січні 2025 року з сербського Партизана за 250 тисяч євро. У минулому сезоні нападник відзначився 5 голами у 26 поєдинках, а в новій кампанії не потрапив до заявки харків'ян на УПЛ.

Раніше Чорноморець оголосив про підсилення складу 22-річним вінгером Олегом Пушкарьовим і 21-річним півзахисником Максимом Мельниченко.

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