Рішарлісон може перейти у клуб Малиновського

Бразильський форвард Тоттенгема Рішарлісон може продовжити кар'єру в Трабзонспорі, за який виступають українці Арсен Батагов та Руслан Малиновський.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець погодився приєднатися до турецького колективу, де йому запропонували утричі більшу заробітну плату, ніж він отримує у "шпорах".

Лондонський клуб вже відхилили дві пропозиції стосовно бразильця – у 15 і у 20 млн фунтів відповідно. Очікується, що незабаром надійде третя пропозиція. Зазначається, що для турецького клубу Рішарлісон є пріоритетним трансфером.

Рішарлісон у 2022 році перейшов з Евертона в Тоттенгем. За час виступів у складі "шпор" 29-річний бразильський форвард набрав 32 голи у 134 поєдинках, а минулого сезону із 11 влучними ударами став найкращим бомбардиром лондонської команди в АПЛ.

Напередодні Трабзонспор залишився без головного тренера – Фатіх Текке покинув свою посаду. Після трьох стартових турів нового розіграшу Суперліги-2026/27 клуб посідає лише 11-те місце, маючи у своєму активі 4 бали.