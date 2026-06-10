Іран погрожує зупиняти матчі збірної на ЧС-2026, якщо на трибунах будуть лунати неприйнятні гасла

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі сказав, що якщо під час матчів збірної його країни на чемпіонаті світу 2026-го року на трибунах будуть доноситися неприйнятні гасла чи з'являтимуться неофіційні прапори, головний тренер національної команди Амір Галеной зупинить гру.

Його слова передає Reuters.

"Ми повідомили ФІФА, що якщо на стадіонах, де Іран гратиме на чемпіонаті світу, з'являться неофіційні прапори або лунатимуть гасла проти національної збірної, тренер команди неодмінно буде змушений зупинити матч".

Напередодні стало відомо про проблеми з американськими візами представників збірної Ірану. Цю ситуацію прокоментував лівий захисник команди Ехсан Хаджасафі та висловив свої претензії до ФІФА з приводу цього.

Раніше стало відомо, що іранська збірна змінила свою тренувальну базу під час мундіалю, перенісши її зі Сполучених Штатів Америки до Мексики. Пізніше це рішення підтвердила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Нагадаємо, що представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".

А напередодні Федерація футболу Ірану підтвердила участь національної збірної на чемпіонаті світу-2026 року, але заявила, що не відмовлятиметься "від своїх переконань, культури та принципів".

Зауважимо, що збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мають бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір триватиме з 11 червня до 19 липня.