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Таремі: Від самого початку це катастрофічний чемпіонат світу

Олег Дідух — 27 червня 2026, 17:19
Таремі: Від самого початку це катастрофічний чемпіонат світу
Мехді Таремі
Getty Images

Нападник збірної Ірану Мехді Таремі поскаржився на організацію чемпіонату світу 2026 року, де в його команди виникнуло багато логістичних проблем.

Слова форварда наводить The Guardian.

"Від самого початку це катастрофічний чемпіонат світу. ФІФА мала вирішити всі ці проблеми, але, на жаль, не змогла.

Після першого матчу пан Інфантіно прийшов до нашої роздягальні й сказав: "Це лише початок". Але груповий етап закінчується вже завтра, а наші працівники, відповідальні за логістику, досі не тут – вони не отримали віз. Як таке взагалі можливо", – заявив Таремі.

Нагадаємо, збірна Ірану на ЧС-2026 не може базуватися в США та має вкрай мало часу після матчів для того, щоби покинути країну.

У ніч з 26 на 27 червня збірна Ірану в третьому турі ЧС-2026 зіграв унічию з Єгиптом і завершив боротьбу на груповому етапі на 3 місці з 3 очками в активі, зберігаючи шанси на вихід у плейоф.

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Таремі

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