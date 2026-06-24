Відео дня: іранські дипломати поставили переговори на паузу заради матчу збірної на чемпіонаті світу

Офіційна делегація Ірану несподівано стала героєм соцмереж під час чемпіонату світу-2026.

Іранські дипломати, які перебувають у Швейцарії з робочою місією, перервали міжнародні переговори, щоб разом переглянути матч своєї національної збірної проти Бельгії.

У мережі завірусилося відео, на якому чиновники відкладають документи та збираються біля великого екрана просто посеред засідання.

Дипломати емоційно реагували на кожен небезпечний момент, не приховуючи переживань за команду.

На полі ж іранці подарували справжню сенсацію. Ще у першому таймі збірна Ірану навіть забила, але арбітри скасували гол через мінімальний офсайд. На 66-й хвилині Бельгія залишилася в меншості після вилучення, однак навіть за таких обставин Іран не став ризикувати й зосередився на обороні.

🚨🇮🇷 WATCH: The Iranian negotiating team in Switzerland watching their World Cup game against Belgium pic.twitter.com/RWb56ypUhS — Politics Global (@PolitlcsGlobal) June 23, 2026

У підсумку матч завершився нульовою нічиєю, яка суттєво покращила шанси азійської збірної на вихід до плейоф.

Раніше повідомлялося, що влада США послабила обмеження для збірної Ірану з футболу на чемпіонаті світу-2026.