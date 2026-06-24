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Відео дня: іранські дипломати поставили переговори на паузу заради матчу збірної на чемпіонаті світу

Богдан Войченко — 24 червня 2026, 23:04
Скріншот
Відео дня: іранські дипломати поставили переговори на паузу заради матчу збірної на чемпіонаті світу

Офіційна делегація Ірану несподівано стала героєм соцмереж під час чемпіонату світу-2026.

Іранські дипломати, які перебувають у Швейцарії з робочою місією, перервали міжнародні переговори, щоб разом переглянути матч своєї національної збірної проти Бельгії.

У мережі завірусилося відео, на якому чиновники відкладають документи та збираються біля великого екрана просто посеред засідання.

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Дипломати емоційно реагували на кожен небезпечний момент, не приховуючи переживань за команду.

На полі ж іранці подарували справжню сенсацію. Ще у першому таймі збірна Ірану навіть забила, але арбітри скасували гол через мінімальний офсайд. На 66-й хвилині Бельгія залишилася в меншості після вилучення, однак навіть за таких обставин Іран не став ризикувати й зосередився на обороні.

У підсумку матч завершився нульовою нічиєю, яка суттєво покращила шанси азійської збірної на вихід до плейоф.

Раніше повідомлялося, що влада США послабила обмеження для збірної Ірану з футболу на чемпіонаті світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Ірану з футболу