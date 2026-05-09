Іран підтвердив участь на ЧС-2026 та висунув додаткові умови організаторам

Федерація футболу Ірану підтвердила участь національної збірної на чемпіонаті світу-2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, але висунула додаткові умови.

Про це повідомляє Al Jazeerа.

"Ми точно візьмемо участь у чемпіонаті світу, але господарі повинні врахувати наші занепокоєння. Ми виступимо на ЧС, не відмовляючись від своїх переконань, культури та принципів. Жодна зовнішня сила не зможе позбавити Іран можливості виступити на турнірі, на який він кваліфікувався за спортивним принципом", — йдеться у повідомленні.

Також президент Іранської федерації футболу (FFIRI) Мехді Також заявив, що Тегеран має 10 умов для участі у світовій першості. Серед них – видачу віз та повагу до персоналу національної збірної, прапора команди та гімну під час турніру, а також вимоги щодо забезпечення високого рівня безпеки в аеропортах, готелях та на маршрутах до стадіонів, де вони гратимуть.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турніру в ньому візьмуть участь 48 збірних.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп змінив свою думку щодо участі збірної Ірану в ЧС-2026.