США пом’якшили обмеження для збірної Ірану на ЧС-2026

Влада США послабила обмеження для збірної Ірану з футболу на чемпіонаті світу-2026.

Про це інформує AP News.

Тепер команда зможе прибути до країни за два дні до свого наступного матчу, повідомили у Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Раніше іранська збірна могла в'їжджати до Сполучених Штатів лише напередодні гри. Водночас після поєдинку команді знову доведеться залишити територію США.

Як повідомили у Федерації футболу Ірану, команда у середу, 25 червня, вирушить до Сіетла зі своєї бази в мексиканській Тіхуані. За словами виконавчого директора робочої групи Білого дому з питань ФІФА Ендрю Джуліані, рішення про пом'якшення обмежень було ухвалене після того, як попередні переміщення команди пройшли без проблем.

З початку війни в Ірані збірна зіткнулася з низкою логістичних труднощів. Ще в березні іранська сторона просила перенести свої матчі групового етапу ЧС до Мексики, а також домоглася зміни базового табору з Тусона на Тіхуану. Крім того, кільком представникам штабу та обслуговуючого персоналу було відмовлено у в'їзді до США.

Зміни в режимі пересування команди відбулися на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни в Ірані.

Раніше головний тренер збірної Ірану з футболу Амір Галеної скаржився на неприйнятне ставлення до його команди на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що поєдинок 3-го туру ЧС-2026 Єгипет – Іран відбудеться 27 червня та розпочнеться о 6 ранку за київським часом. Після двох нічиїх іранці посідають друге місце в групі G.