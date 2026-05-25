Президентка Мексики погодилася прийняти збірну Ірану під час ЧС-2026

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що немає нічого проти того, щоб її країна приймала збірну Ірану під час чемпіонату світу 2026 року, попри відмову США.

Її слова передає ESPN.

"Сполучені Штати не хочуть, щоб збірна Ірану залишалася на ніч у США".

Після чого представники ФІФА запитали мексиканську політкиню, чи готова вона дозволити розташуватися збірній Ірану у своїй країні, на що прозвучала відповідь:

"І ми відповіли: „Так, без проблем. Ми не маємо нічого проти цього"", – сказала вона.

Раніше стало відомо, що іранська збірна змінила свою тренувальну базу під час мундіалю, перенісши її зі Сполучених Штатів Америки до Мексики.

Нагадаємо, що представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".

Після чого, 17 березня, Федерація футболу Ірану заявила про ведення переговорів щодо проведення ігор команди саме на мексиканській території.

А напередодні, Федерація футболу Ірану підтвердила участь національної збірної на чемпіонаті світу-2026 року, але заявила, що не відмовлятиметься "від своїх переконань, культури та принципів".

Зауважимо, що збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мали бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір проходитиме з 11 червня до 19 липня.