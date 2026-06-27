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Нападника Ірану визнали найкращим гравцем матчу проти Єгипту на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 27 червня 2026, 09:02
Нападника Ірану визнали найкращим гравцем матчу проти Єгипту на ЧС-2026
Рамін Резаеян
IMAGO

Нападник Фулада та збірної Ірану Рамін Резаеян отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Єгипту у межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Він забив єдиний гол Ірану в матчі – на 14 хвилині. Завдяки йому іранці зрівняли рахунок і розписали з Єгиптом бойову нічию.

За підсумками матчу нічиєї "фараонам" вистачило, щоб фінішувати другими в групі G та пройти в 1/16 фіналу. Іранці ж поки проходять із третього місця, проте цього може ще не вистачити, остаточно їхня доля на турнірі визначиться 28 червня.

Нагадаємо, що в першому турі Іран розписав нічию з Новою Зеландією 2:2, а в другому – з Бельгією 0:0.

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