ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Бельгії та Ірану

Голкіпера збірної Ірану Аліреза Бейранванда визнано найкращим гравцем матчу з Бельгією (0:0) у другому турі групи G чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

У цьому протистоянні воротар здійснив 7 сейвів.

You voted Alireza Beiranvand Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/aDWCw15Fhs — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Беіранванд виступає за національну команду Ірану з 2015 року, разом із нею він раніше взяв участь у світових першостях 2018-го та 2022-го.

Після цієї гри у Бельгії та Ірану по два очки, по одному очку у Нової Зеландії та Єгипту ці команди проведуть свій матч 22 червня, початок о 4:00 ранку за київським часом.