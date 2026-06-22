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ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Бельгії та Ірану

Олексій Мурзак — 22 червня 2026, 00:55
ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Бельгії та Ірану
Getty Images

Голкіпера збірної Ірану Аліреза Бейранванда визнано найкращим гравцем матчу з Бельгією (0:0) у другому турі групи G чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

У цьому протистоянні воротар здійснив 7 сейвів.

Беіранванд виступає за національну команду Ірану з 2015 року, разом із нею він раніше взяв участь у світових першостях 2018-го та 2022-го.

Після цієї гри у Бельгії та Ірану по два очки, по одному очку у Нової Зеландії та Єгипту ці команди проведуть свій матч 22 червня, початок о 4:00 ранку за київським часом. 

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