Битва за виживання: огляд матчу Інгулець – Лівий Берег

12 травня відбувся заключний матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець у компенсований час здобув вольову перемогу над Лівим Берегом.

Ця перемога дозволила команді з Петрово покращити шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 тур, 12 травня

Інгулець – Лівий Берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Лосенко, 1:1 – 64 Сідней, 2:1 – 90+2 Фарасеєнко

Інгулець: Паламарчук, Свистун (Дихтярук, 52), Дубілей, Малиш, Катрич (Сад, 86), Лосенко (Лісняк, 79), Пушкарьов, Волохатий, П’ятов (Могольний, 86), Фарасєєнко, Кисленко (Гаджук, 79)

Лівий Берег: Механів, Соколов (Войцеховський, 60), Семенов, Шаповал, Сідней, Дедух, Дієго, Банада, Шастал, Сухоручко, Синиця (Галас, 85)

Попередження: 49 – Дедух, 82 – Синиця

Нагадаємо, 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря. Водночас Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу. В інших матчах Кривбас програв Колосу, Карпати сенсаційно перемогли Олександрію, Рух обіграв Верес, а ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню.