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Він, напевно, просто втомився: Кобіна звільнили з посади головного тренера Інгульця

Денис Іваненко — 7 вересня 2026, 11:25
Він, напевно, просто втомився: Кобіна звільнили з посади головного тренера Інгульця
Василь Кобін
УПЛ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив, що клуб припинив співпрацю з головним тренером Василем Кобіним.

Його слова передає УФ.

Він підтвердив чутки, хоча пресслужба ще не оголосила про це офіційно, а також пояснив таке рішення:

"Ми припинили з Кобіном співпрацю cьогодні. Поки ще не знаю, хто буде тренувати команду. Зараз буде виконувати обов'язки помічник тренера, а потім побачимо. Розійшлись мирно. Просто я не хочу, щоб у мене повторився минулий рік, весна, коли ми йшли на четвертому місці, а потім шість турів без виграшів. І весь час то судді винуваті, то футболісти некваліфіковані. Ну, я думаю, що команду треба стряхнути.

Васильович, напевно, уже просто заморився на одному місці. Мені так здається, що він уже вичерпав себе в Інгульці. Але він хороший тренер, я проти нього нічого поганого не маю. У свій час Кобін дуже добре підняв молодь. І я думаю, що він, напевно, просто втомився. А може кудись піде, у нього є пропозиції. Але я ухвалив таке рішення".

Зазначимо, що Кобін очолював Інгулець з 15 червня 2024 року. За цей час команда провела під його керівництвом 69 матчів (20 перемог, 21 нічия, 28 поразок).

Наразі Інгулець має в активі сім очок та посідає восьме місце в турнірній таблиці Першої ліги. В останньому поєдинку він зіграв внічию з Полтавою (0:0), а наступну гру проведе 12 вересня проти Металіста.

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