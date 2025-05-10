Рух без проблем обіграв Верес у 28 турі УПЛ

У суботу, 10 травня, відбувся матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Рух вдома переміг Верес.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Рахунок було відкрито 26-й хвилині, коли забив легіонер львівського клубу Фал Бабукар. Гості обрізалися в обороні, Підгурський зробив закидання у карний в напрямку Фала, який у дотик перекинув Кожухаря та відправив шкіряного у сітку воріт.

Рівненський клуб попри всі намагання так і не зміг відігратися, а за 10 хвилин до фінального свистка пропустив вдруге – остаточну крапку поставив Горін. Для захисника цей гол став першим у кольорах львівського колективу.

Ця перемога дозволила Руху піднятися одразу на 7 сходинку турнірної таблиці, в активі команди тепер 37 залікових балів. Верес із 35 очками залишився 9-м.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 10 травня

Рух – Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Фал, 2:0 – 80 Горін

Рух: Герета, Горін, Холод, Кітела (Роман, 46), Лях, Підгурський, Пастух, Притула (Дідик, 46), Карабін (Денисов, 83), Руніч (Алмазбеков, 57), Фал (Погорілий, 67)

Верес: Кожухар, Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко, Кльоц (Кучеров, 46), Харатін, Шарай (Годя, 46), Дахновський (Луан, 46), Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46)

Попередження: 45+2 – Кітела, 66 – Горін, 84 – Харатін

Раніше відбулося ще дві зустрічі, зокрема, Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу, а Оболонь зіграла внічию з ЛНЗ.