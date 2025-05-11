Кривбас несподівано програв Колосу в 28 турі УПЛ

У неділю, 11 травня, відбувся матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Колос на виїзді здолав Кривбас.

Зустріч завершився з рахунком 1:0 на корись гостей з Ковалівки. Єдиний і переможний гол ще на старті першого тайму забив Еліас. У підопічних Вернидуба залишалося вдосталь часу виправити ситуацію, однак вирвати бодай нічию вони не змогли.

У підсумку криворізький клуб значно погіршив шанси у боротьбі за єврокубки, адже Полісся змогло взяти один бал у матчі з Динамо, а Карпати ще свій поєдинок не зіграли. У разі перемоги саме львівський клуб одноосібно займе 4 сходинку турнірної таблиці УПЛ за 2 тури до завершення чемпіонату.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 11 травня

Кривбас – Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 8 Еліас

Кривбас: Кліщук, Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик, Ілич (Луньов, 74), Вакулко, Задерака (Ндомбасі, 74), Твердохліб, Микитишин (Бандейра, 85), Соса (Гонсалес, 85).

Колос: Пахолюк, Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков, Гагнідзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Оріховський, 81), Алефіренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.

Попередження: 44 Краснічі

Нагадаємо, вчора 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря. Водночас Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу.