Олександрія підписала колишнього захисника Інгульця
Олександр Дихтярюк
ФК Олександрія
Олександрія підписала 23-річного захисника Олександра Дихтярука.
Про це повідомила пресслужба "містян".
Сторони уклали контракт до 31 травня 2029 року.
Олександр є вихованцем вінницького футболу. Протягом кар'єри виступав за такі клуби, як Дніпро, Рух, Минай, Чорноморець та Кремінь.
Попереднім клубом Дихтярука був Інгулець, за який він у минулому сезоні провів 38 матчів.
Напередодні Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко.