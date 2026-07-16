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Олександрія підписала колишнього захисника Інгульця

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 18:53
Олександрія підписала колишнього захисника Інгульця
Олександр Дихтярюк
ФК Олександрія

Олександрія підписала 23-річного захисника Олександра Дихтярука.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Сторони уклали контракт до 31 травня 2029 року.

Олександр є вихованцем вінницького футболу. Протягом кар'єри виступав за такі клуби, як Дніпро, Рух, Минай, Чорноморець та Кремінь.

Попереднім клубом Дихтярука був Інгулець, за який він у минулому сезоні провів 38 матчів.

Напередодні Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко.

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