Екстренер Ворскли може очолити Інгулець

Екснаставник Ворскли Валерій Куценко незабаром може стати новим головним тренером Інгульця.

Про це сам спеціаліст повідомив у коментарі Українському футболу.

"Розмови є, а офіційно це буде, як уже президент вирішить. У понеділок чи вівторок... Так, розмова з Поворознюком уже була. Ще коли команду залишив Кобін, але тоді конкретики не було.

У нього були на той час ще там якісь варіанти. Не тільки я, а ще кілька кандидатів. Сказав, що, якщо він вирішить по мені так, то зателефонує після гри з Металістом. Поки дзвінка не було", – сказав він.