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Екстренер Ворскли може очолити Інгулець

Олексій Мурзак — 12 вересня 2026, 20:46
Екстренер Ворскли може очолити Інгулець
Валерій Куценко
ФК Ворскла

Екснаставник Ворскли Валерій Куценко незабаром може стати новим головним тренером Інгульця.

Про це сам спеціаліст повідомив у коментарі Українському футболу.

"Розмови є, а офіційно це буде, як уже президент вирішить. У понеділок чи вівторок... Так, розмова з Поворознюком уже була. Ще коли команду залишив Кобін, але тоді конкретики не було.

У нього були на той час ще там якісь варіанти. Не тільки я, а ще кілька кандидатів. Сказав, що, якщо він вирішить по мені так, то зателефонує після гри з Металістом. Поки дзвінка не було", – сказав він.

39-річний Куценко минулого сезону працював з Ворсклою, яка по завершенню кампанії-2025/26 втратила професійний статус.

Нагадаємо, наразі команда з Петрового перебуває без головного тренера після звільнення Василя Кобіна.

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