Екстренер Ворскли може очолити Інгулець
Екснаставник Ворскли Валерій Куценко незабаром може стати новим головним тренером Інгульця.
Про це сам спеціаліст повідомив у коментарі Українському футболу.
"Розмови є, а офіційно це буде, як уже президент вирішить. У понеділок чи вівторок... Так, розмова з Поворознюком уже була. Ще коли команду залишив Кобін, але тоді конкретики не було.
У нього були на той час ще там якісь варіанти. Не тільки я, а ще кілька кандидатів. Сказав, що, якщо він вирішить по мені так, то зателефонує після гри з Металістом. Поки дзвінка не було", – сказав він.
39-річний Куценко минулого сезону працював з Ворсклою, яка по завершенню кампанії-2025/26 втратила професійний статус.
Нагадаємо, наразі команда з Петрового перебуває без головного тренера після звільнення Василя Кобіна.