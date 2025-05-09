Шахтар у меншості зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ

Луганська Зоря у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського зіграла внічию з донецьким Шахтарем у 28 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Ключовим момент у грі трапився на 17-й хвилині гри, коли туніський захисник Шахтаря Алаа Грам заблокував прохід нападника Пилипа Будківського, за що отримав другу жовту картку.

Попри гру у меншості "гірники" продовжили атаки на ворота суперника. Нагоди відзначитись у першому таймі мали Кевін та Егіналду, на це Зоря відповіла пострілом Вантуха у поперечку воріт Фесюна.

У другій половині гра не змінилась, команди створювали моменти біля воріт один одного, проте не змогли відзначитись голом.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 9 травня

Зоря (Луганськ) – Шахтар (Донецьк) 0:0

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Вантух (Горбач, 80), Дришлюк (Білоцерковець, 62), Попара, Мічін, Слесар (Яцик, 58), Будківський

Шахтар: Фесюн, Бондар, Марлон (Фарина, 68), Егіналду (Невертон, 60), Криськів, Кевін (Швед, 74), Педро Енріке, Тобіас (Назарина, 60), Грам, Бондаренко, Педріньйо (Цуканов, 60)

Попередження: 10 Будківський, 57 Дришлюк, 83 Башич, 83 Жунінью – 10 Грам

Вилучення: 17 Грам

Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.