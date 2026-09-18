Колишній тренер Ворскли очолив Інгулець
Валерій Куценко
ФК Інгулець
Екснаставник Ворскли Валерій Куценко став новим головним тренером Інгульця.
Про це повідомила пресслужба клубу.
На цій посаді він змінив Василя Кобіна, якого було звільнено на початку вересня.
39-річний Куценко минулого сезону працював з Ворсклою, яка по завершенню кампанії-2025/26 втратила професійний статус.
Інгулець набрав 11 очок і посідає шосте місце у Першій лізі. У наступному турі команда під керівництвом нового тренера на виїзді зіграє проти Чернігова. Матч відбудеться 20 вересня.
Напередодні Полісся-2 у гольовій перестрілці переграло Агробізнес, Олександрія перемогла Вікторію у 7-му турі Першої ліги.