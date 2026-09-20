Матч Першої ліги Чернігів – Інгулець перенесли на інший день

Поєдинок восьмого туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27 між Черніговом та Інгульцем перенесено на інший день.

Про це повідомляє пресслужба Інгульця.

Поєдинок повинен був відбутися у неділю, 20 вересня. Стартовий свисток був запланований на 11:30 за київським часом. Проте через затяжну повітряну тривогу розпочати поєдинок усе ніяк не вдавалося. Зрештою, було ухвалене рішення перенести матч на інший день.

Нова дата та час проведення матчу Чернігів – Інгулець наразі не відома.

Ряд матчів восьмого туру Першої ліги в неділю, 20 вересня, уже відбувся. СК Полтава розгромила Металіст 3:0, а Олександрія мінімально програла Агробізнесу з рахунком 0:1.