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Чорноморець здолав Ворсклу у битві аутсайдерів УПЛ

Олександр Булава — 10 травня 2025, 14:53
Чорноморець здолав Ворсклу у битві аутсайдерів УПЛ
УПЛ

Полтавська Ворскла вдома поступилась одеському Чорноморцю у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Перший тайм зустрічі пройшов без особливого загострення зі сторони обох команд. Тому гол від Ворскли був дещо несподіваним – серія помилок від оборонців одеситів вивела Дениса Ндукве на ворота суперника, нападник легко перекинув Рудька, який невчасно покинув свою штрафну.

У другій половині гри активізувався Чорноморець – захисник "зелено-білих" Євген Павлюк зрізав м'яч у поперечку власних воріт після прострілу з флангу. Також чудову нагоду відзначитись втратив Когут, удар якого взяв Ісенко.

У підсумку старання "моряків" втілилось у результат. Спочатку Хобленко відгукнувся на подачу з флангу від Бутка та переграв на другому поверсі суперника (1:1). Через декілька хвилин Мозес Джарджу у схожому стилі вивів Чорноморець вперед – нападник після скидання Євгенія Скиби головою переправив м'яч у сітку воріт.

Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 10 травня

Ворскла (Полтава) – Чорноморець (Одеса) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Ндукве, 1:1 – 77 Хобленко, 1:2 – 82 Джарджу

Ворскла: Ісенко, Бацула (Є. Пасіч, 62), Павлюк, Хрипчук, Крупський, Салабай (Островський, 71), Пердута, Скляр, Кане, Ндукве, Ієде (Малиш, 62).

Чорноморець: Рудько, Раян, Ракицький, Жаржу, Скиба, Бутко, Мустафаєв (Габелок, 80), Сігеєв (Єрмаков, 66), Когут (Робакідзе, 80), Попов (Шевцов, 66), Хобленко (Пшеничнюк, 90+2).

Попередження: Островський, 74, Скляр, 80 – Раян, 8, Сігеєв, 47, Хобленко, 78

Перемога дозволила Чорноморцю перервати серію з чотирьох поспіль поразок та піднятися на 15-те місце, в їх активі 21 бал. Ворскла залишилась на 13-й сходинці (зона перехідних матчів) з 25 пунктами.

Нагадаємо, вчора 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ворскла Полтава

Чемпіонат України, УПЛ

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