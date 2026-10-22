Електричний стілець для нового тренера: хто врятує сезон для Динамо

Керівництво київського Динамо звільнило головного тренера Ігоря Костюка. Останньою краплею стала поразка від житомирського Полісся (1:3), яке практично весь матч провело в меншості.

До наступних матчів команду готує виконувач обов’язків головного тренера Мацей Кендзьорек. Водночас перед президентом клубу Ігорем Суркісом постає питання: хто очолить Динамо на постійній основі та зможе повернути команду до боротьби за найвищі місця?

"Чемпіон" підготував огляд кандидатів на посаду тренера Динамо.

Спадщина Костюка

Київське Динамо продовжує боротьбу у двох внутрішніх турнірах — УПЛ та Кубку України. У чемпіонаті після дев'яти турів "біло-сині" посідають четверте місце, набравши 16 очок. Відставання від лідера першості, донецького Шахтаря, становить вісім балів, хоча кияни мають матч у запасі проти Лівого Берега.

Надолужити втрачене й повноцінно включитися в боротьбу за чемпіонство буде непросто. Тепер вже не все залежить від власних результатів: команді доведеться сподіватися на осічки головного конкурента. До того ж на високі місця претендують Полісся та Харків, які також перебувають серед лідерів.

Ігор Костюк ФК Динамо

Не менш важливим випробуванням стане Кубок України. У 1/16 фіналі підопічні Ігоря Костюка мінімально здолали вінницьку Ниву. На наступній стадії кияни зустрінуться із Шахтарем у принциповому протистоянні. Після невдалого виступу в єврокубках, де Динамо не змогло пробитися до основного етапу жодного з турнірів, кубковий шлях залишається одним із реальних шансів завершити кампанію з трофеєм.

Перед новим головним тренером стоятиме непросте завдання – не лише стабілізувати результати команди, а й повернути її до боротьби за найвищі місця. Вимоги до наставника Динамо традиційно максимальні, а сезон, у якому клуб відзначатиме своє 100-річчя, лише посилює очікування. У 2027 році кияни святкуватимуть ювілей, і завершити його без трофея було б серйозним розчаруванням для клубу та його вболівальників.

У медіа вже окреслилося коло можливих кандидатів на посаду головного тренера Динамо. Серед них – "динамівські серця", українські та іноземні фахівці. Хто з них міг би витягнути столичну команду з трясовини?

Сергій Ребров

Найбільш статусним претендентом залишається Сергій Ребров. Наразі 52-річний фахівець перебуває в Іспанії, де мешкає його родина. Після відходу з посади головного тренера збірної України він залишається без тренерської роботи.

У новітній історії Динамо період роботи Реброва був одним із найуспішніших. Під його керівництвом "біло-сині" двічі ставали чемпіонами України, двічі вигравали Кубок України та Суперкубок. Однак головним досягненням було навіть не це – команда мала конкурентний вигляд на європейській арені та могла на рівних грати із сильними суперниками.

Сергій Ребров з футболістами Динамо ФК Динамо

Водночас повернення Реброва до Києва наразі виглядає малоймовірним. За наявною інформацією, фахівець відмовився від пропозиції знову очолити Динамо, віддавши перевагу пошуку варіантів продовження кар'єри за кордоном. Тож навіть якщо керівництво клубу зацікавлене в поверненні тренера, одного його бажання недостатньо – остаточне рішення залежить і від самого Реброва.

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Ігор Йовічевич

Хорватський фахівець Ігор Йовічевич добре знайомий з українським футболом. Свого часу він очолював Карпати, Дніпро-1 та Шахтар. У попередніх командах Йовічевич здобув прихильність уболівальників завдяки відкритості, емоційності та вмінню знаходити спільну мову з футболістами.

Хорват вільно володіє українською мовою та охоче спілкується з медіа. Однією з його сильних сторін вважається робота з молодими гравцями. За час його роботи у дорослому футболі дебютували Мар'ян Швед, Василь Кравець, Олексій Гуцуляк та інші футболісти.

Ігор Йовічевич ФК Шахтар

Водночас Йовічевич має репутацію кризового менеджера. Він очолив Шахтар у складний період, коли команду залишила значна частина легіонерів, тож "гірники" зробили ставку на українських виконавців, зокрема власних вихованців. Попри непрості обставини, хорват привів донеччан до чемпіонства України.

Серед мінусів – невдалі періоди роботи в саудівському Аль-Раїді та польському Відзеві. На даний момент Йовічевич очолює болгарський Лудогорець, з яким у сезоні-2024/25 виграв чемпіонство та кубок країни.

Едвард Йорденеску

Представник тренерської династії Едвард Йорденеску не зміг реалізувати себе як професійний футболіст, тож у 32 роки розпочав тренерську кар'єру в рідному Стяуа.

Нині 48-річний фахівець змінив понад десять клубів і зазвичай не затримувався на одному місці довше ніж на два роки.

Йорденеску також має досвід роботи з національною збірною Румунії, яку вивів на Євро-2024. На континентальній першості його підопічні розгромили Україну з рахунком 3:0. Останнім місцем роботи тренера була польська Легія, де він пропрацював лише чотири місяці. У сезоні-2025/26 команда під його керівництвом несподівано обіграла Шахтар (2:1) у матчі Ліги конференцій.

Едвард Йорденеску Getty Images

Йорденеску був близьким до того, щоб очолити Динамо. Румунський фахівець отримав конкретну пропозицію від керівництва київського клубу й спочатку погодився на неї. Однак остаточне рішення він залишив за собою після розмови з родиною, яка відмовила його від переїзду до України.

"Це була дуже приваблива пропозиція, справжній виклик для будь-якого тренера. Я прийняв її, спочатку сказав принципове "так", але залишив за собою можливість перед остаточною згодою поговорити із сім'єю. Я змінив рішення, про що шкодую, і перепрошую", – заявив Йорденеску румунським ЗМІ.

Ненад Б'єлиця

Ще одним іноземним кандидатом на посаду головного тренера Динамо називали хорвата Ненада Б'єлицю. У вересні 2026 року з'явилася інформація, що київський клуб вів переговори з фахівцем, однак той відмовився від пропозиції.

Також повідомлялося, що до комунікації з фахівцем був причетний колишній гравець Динамо Огнєн Вукоєвич, який рекомендував його ще у 2020 році.

Тренерську кар'єру Б'єлиця розпочав у регіональній лізі Австрії. За три з половиною сезони він вивів скромний Вольфсберг до Бундесліги, де команда одразу посіла п'яте місце. Стрімкий успіх хорвата привернув увагу заможніших клубів.

Починаючи з 2013 року, Бєліца встиг попрацювати в Аустрії, Спеції, Леху, Динамо Загреб, Осієку, Трабзонспорі та берлінському Уніоні. Найуспішнішим у його кар'єрі став період роботи в Хорватії: з Динамо Загреб він двічі виграв чемпіонат країни, а також здобув Кубок і Суперкубок Хорватії. У сезоні-2019/20 під керівництвом Б'єлиці загребці зустрічалися із Шахтарем на груповому етапі Ліги чемпіонів. Обидва матчі завершилися результативними нічиїми – 2:2 у Харкові та 3:3 у Загребі.

Ненад Бєліца Getty Images

Шацьких, Кравченко та Лупашко

Запрошення іноземного фахівця до Динамо ускладнює безпекова ситуація в українській столиці. Через постійні російські обстріли непросто знайти тренера, який погодиться змінити спокійніші умови роботи на переїзд до Києва.

Тож цілком логічно, що серед потенційних кандидатів фігурують українські фахівці та колишні гравці Динамо. Зокрема, узбецькі ЗМІ повідомляли про інтерес до Максима Шацьких, який, за їхніми даними, із задоволенням повернувся б до клубу, де минули найкращі роки його ігрової кар'єри. Наразі Шацьких очолює киргизький клуб Азія.

Максим Шацьких ФК Азія

Серед несподіваних кандидатур, які фігурували в медіа, – Сергій Кравченко та Владислав Лупашко.

Однак від цих варіантів зрештою відмовилися. Кравченку бракує досвіду самостійної роботи на посаді головного тренера, тоді як Лупашко влітку очолив гданську Лехію, де успішно працює.

Владислав Лупашко ФК Лехія

Мацей Кендзьорек: найреалістичніший варіант?

Після відставки Ігоря Костюка пресслужба Динамо повідомила, що до найближчих матчів команду готуватиме Мацей Кендзьорек. Польський фахівець працює в столичному клубі із серпня 2025 року. Спочатку він був помічником Олександра Шовковського, а згодом – Ігоря Костюка.

У Динамо Кендзьорек обіймав посади тренера-аналітика та фахівця зі стандартних положень. Він добре знає можливості футболістів, тож йому не знадобиться час на адаптацію до команди.

Мацей Кендзьорек ФК Динамо

Прізвище Кендзьорека не таке гучне, як Йорденеску чи Б'єлиці. Упродовж тренерської кар'єри поляк переважно очолював клуби нижчих дивізіонів Польщі або працював асистентом. Зокрема, він був помічником Марека Папшуна в Ракуві, який здійснив стрімкий шлях із другого дивізіону до Екстракляси.

Кендзьорек також працював у тренерському штабі збірної Польщі на молодіжному Євро-2019 U-21. Посаду асистента він обіймав і в Леху та Арці.

Одним із найважливіших етапів його кар'єри стала самостійна робота з Радом'яком. Кендзьорек очолив команду в грудні 2023 року й провів на її чолі 17 матчів: п'ять перемог, чотири нічиї та вісім поразок.

Мацей Кендзьорек у Радом'яку Інстаграм Мацея Кендзьорека

Польського фахівця звільнили за тиждень до завершення чемпіонату, коли його підопічні програли п'ять із шести попередніх поєдинків. Попри невдалу кінцівку сезону, Радом'як зберіг місце в еліті, посівши 15-те місце.

Наразі Кендзьорек виглядає одним із найреалістичніших варіантів для Динамо. Запрошувати статусного тренера посеред сезону непросто, а новому фахівцеві знадобиться час, щоб познайомитися з командою та налагодити роботу. Натомість поляк уже знає футболістів і внутрішні процеси клубу.

Цілком імовірно, що Кендзьорек отримає кредит довіри до зимової перерви. Багато залежатиме від результатів команди. Якщо він допоможе Динамо пройти цей відрізок без серйозних провалів і поліпшити турнірне становище, то може отримати повноцінний контракт. Схожа ситуація була з Костюком, який торік очолив команду.

Тарас Михавко і Мацей Кендзьорек ФК Динамо

Найближчими суперниками Динамо в чемпіонаті стануть Кудрівка та Кривбас – команди з нижньої частини турнірної таблиці. Справжнім випробуванням будуть два матчі проти Шахтаря: у Кубку України 27 жовтня, а згодом і в чемпіонаті – 7 листопада.

Саме за підсумками цих поєдинків можна буде краще оцінити перспективи Кендзьорека. Чи зуміє поляк вивести Динамо з піке й переконати керівництво у своїй спроможності очолити команду на постійній основі, чи клубу доведеться знову шукати головного тренера?

Мацей Кендзьорек ФК Динамо

Утім, незалежно від того, хто зрештою отримає повноцінний контракт, на нього чекає непросте випробування. Посада головного тренера Динамо нині нагадує електричний стілець: від наставника вимагатимуть результату – і керівництво клубу, і вболівальники. За такого тиску кожна наступна невдача може поставити під сумнів майбутнє тренера в клубі.