Відставка Костюка, "Марадона" з Епіцентра та сенсаційний розгром від Кудрівки: підсумки 9 туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі відбулися матчі 9 туру. У центральному поєдинку Динамо зазнало нищівної поразки від Полісся, що коштувало Ігорю Костюку тренерського крісла.

Кудрівка несподівано розгромила Буковину, Карпати ледве уникли поразки від Епіцентра, а Оболонь здобула першу перемогу в сезоні.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 9 туру УПЛ.

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Асист голкіпера допоміг Оболоні перервати безвиграшну серію

Київська Оболонь відсвяткувала повернення на рідний стадіон перемогою над Вересом. Рівненські "вовки" у другому матчі поспіль завершували поєдинок у неповному складі. Якщо в попередньому поєдинку проти Шахтаря (0:3) червону картку отримав Ростислав Баран, то цього разу команда втратила Давида Нійо. Легіонер із Руанди з'явився на полі після перерви, а вже за сім хвилин пішов відпочивати.

ФК Оболонь

Команда Олександра Антоненка відкрила рахунок після розіграшу кутового. Дебютний гол за киян забив Артем Кулаковський. У другому таймі "пивовари" реалізували чисельну перевагу – Назарій Федорівський від своїх воріт віддав гольовий пас на Ігоря Мединського, який скористався виходом віч-на-віч. Для голкіпера Оболоні це друга результативна дія в сезоні, і він лідирує в команді за цим показником.

"Пивовари" перервали безвиграшну серію, що тривала вісім матчів. Завдяки трьом здобутим заліковим балам вони піднялися з 15-го на 13-те місце.

Відеоогляд матчу Оболонь – Верес

Зоря дотисла Чорноморець

Поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського проходив за сильного туману. На телетрансляції неможливо було розгледіти футболістів на протилежному фланзі. Втім, погодні умови не завадили номінальним господарям поля.

На 22-й хвилині новачок Зорі Максим Бойко дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі та забив свій перший гол в УПЛ. Чорноморець відігрався перед свистком на перерву. Після розіграшу кутового Крістіан Мба відзначився дебютним голом за "моряків".

Розв'язка настала на останніх хвилинах зустрічі. Захисник Зорі Богдан Кушніренко скористався навісом зі штрафного від Владлена Юрченка та головою відправив м'яч у ворота.

Команда Віктора Скрипника здобула другу поспіль перемогу, а безвиграшна серія Чорноморця збільшилася до п'яти поєдинків.

Відеоогляд матчу Оболонь – Верес

Рекордна перемога Кудрівки з голом Петряка

Буковина – неприємний суперник для будь-якого клубу в УПЛ. У цьому на власному прикладі пересвідчилося Полісся, яке ледве уникло поразки у 8-му турі. Тож шанси Кудрівки зачепитися бодай за нічию були невисокими, адже команда з Чернігівщини вважається одним із аутсайдерів чемпіонату.

Втім, команда Олександра Протченка зуміла створити сенсацію. Розгром Буковини розпочав Денис Світюха, який забив швидкий гол. На цьому Кудрівка не зупинилася, а розвинула успіх завдяки голам Артура Думанюка з пенальті та Івана Петряка, який востаннє забивав в УПЛ у березні 2023 року.

ФК Кудрівка

Команда Сергія Шищенка спробувала повернути інтригу, відігравши один м'яч на початку другого тайму – гол із пенальті забив Віталій Дахновський. Однак Кудрівку було вже не зупинити. На 79-й хвилині Овусі скористався пасом Олександра Беляєва та поставив остаточну крапку.

Кудрівка перервала п'ятиматчеву програшну серію та здобула найбільшу перемогу в УПЛ. Натомість Буковина зазнала третьої поразки в сезоні.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Буковина

Колос змусив Турана нервувати

Шахтар проводив матч проти Колоса на тлі втоми після перемоги над АЕКом (3:1) у Лізі чемпіонів. Порівняно з попереднім матчем Арда Туран провів вісім замін, залишивши у старті тільки Дмитра Різника, Вінісіуса Тобіаса і Валерія Бондара. Саме двоє останніх стали авторами переможних голів у матчі.

ФК Шахтар

Колос намагався скористатися втомою "гірників", які підсіли в другому таймі. На 84-й хвилині форвард ковалівців Ардіт Тахірі змусив занервувати Арду Турана, скоротивши відставання в рахунку. Однак на більше підопічних Руслана Костишина не вистачило.

Шахтар закріпив лідерство в турнірній таблиці, а Колос програв після двох поспіль перемог.

Відеоогляд матчу Шахтар – Колос

Вилучення Кудрика зіграло злий жарт з Динамо

У центральному матчі туру зустрічалися Полісся та Динамо. Перемога в очному поєдинку дозволяла "біло-синім" вийти на друге місце.

Уже на старті матчу Динамо здобуло чисельну перевагу. Голкіпер житомирян Олег Кудрик спіймав дежавю і в простій ситуації віддав м'яч супернику. Майже рік тому він допустив схожу помилку в поєдинку з Динамо (1:4).

Олег Кудрик ФК Динамо

Підопічні Ігоря Костюка швидко скористалися чисельною перевагою – після кутового відзначився Тарас Михавко. Здавалося, що "вовки" не витримають і посипляться під натиском киян. Проте сталося навпаки.

Підопічні Руслана Ротаня не тільки відігралися, а й здобули перемогу з переконливим рахунком 3:1. Героєм зустрічі став форвард Ігор Краснопір, який оформив хеттрик.

Після матчу Ігор Костюк визнав, що вилучення Олега Кудрика суттєво вплинуло на перебіг гри.

"Напевно, зіграло злий жарт із нами це вилучення Олега Кудрика. Команда Полісся добре вміє грати в контратаки, контргру. На жаль, ми не були агресивними, пропускали ці контратаки і програли боротьбу, підбирання – і це вплинуло на результат", – сказав Костюк.

Ігор Костюк ФК Динамо

Того ж дня було оголошено про відставку Костюка, який протримався на посаді майже рік. До наступного матчу команду готуватиме Мацей Кендзьорек, який працював у тренерському штабі "біло-синіх".

Відеоогляд матчу Полісся – Динамо

Падіння Кривбасу та прогрес ЛНЗ

Оновлена команда Патріка ван Леувена ніяк не може знайти свою гру. Після непоганого старту в новому сезоні Кривбас потрапив у смугу невдач.

Черговим ударом для "червоно-білих" стала домашня поразка від ЛНЗ. "Фіолетові" забили супернику три м'ячі та зберегли ворота "сухими".

Після поразки від ЛНЗ Кривбас опустився на останнє місце в турнірній таблиці. ЛНЗ закріпився на шостій сходинці, а відставання від третього місця становить чотири очки.

Відеоогляд матчу Кривбас – ЛНЗ

Гол у стилі Марадони та порятунок Карпат

Втретє поспіль Карпати не змогли обіграти Епіцентр в очному поєдинку. Ба більше, "леви" були за крок від фіаско.

Обидві команди сповідують атакувальний футбол, а тому глядачі на трибунах не нудьгували. Гості впродовж матчу двічі вели в рахунку. Спочатку відзначився Артем Козак, а потім Карлос Рохас у стилі Дієго Марадони протягнув м'яч від власного штрафного майданчика до воріт Карпат та красивим ударом влучив під поперечину.

Карлос Рохас ФК Епіцентр

Карпати, які грали не оптимальним складом, щоразу відігрувалися. У першому випадку Ростислав Лях скористався помилкою голкіпера Микити Федотова, а в компенсований час іспанець Чебер врятував команду від поразки.

Епіцентр перервав програшну серію з трьох матчів, а Карпати вдруге в останніх трьох поєдинках зіграли внічию.

Відеоогляд матчу Карпати – Епіцентр

Вольова перемога Харкова

Матч між Харковом та Лівим Берегом закривав програму 9-го туру. Номінальні гості, які грали на рідному стадіоні, відкрили рахунок. Хавбек "лелек" Вікентій Волошин скористався помилкою Артема Шабанова та пробив у дальній кут.

ФК Харків

Харків відігрався ще в першому таймі – Батон Забергджа з гострого кута забив свій шостий гол у чемпіонаті. У другому таймі перемогу команді Младена Бартуловича приніс фірмовий удар Раміка Гаджиєва.

Лівий Берег зазнав третьої поразки в чемпіонаті у восьми зіграних матчах. Харків здобув п'яту поспіль перемогу, оновивши клубний рекорд.

Відеоогляд матчу Харків – Лівий Берег

Список бомбардирів

Форвард Полісся Ігор Краснопір завдяки хеттрику у ворота Динамо очолив гонку бомбардирів. На його рахунку відтепер вісім голів. У чільній п'ятірці голеадорів рахунок також поповнив косоварський легіонер Батон Забергджа, який забиває упродовж п'яти останніх матчів.

Ігор Краснопір ФК Полісся

1. Ігор Краснопір (Полісся) – 8 голів (9 матчів)

2. Батон Забергджа (Харків) – 6 голів (8 матчів)

3. Матвій Пономаренко (Динамо) – 5 голів (8 матчів)

4. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (8 матчів)

5. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (9 матчів)

Турнірна таблиця після 9 туру УПЛ

Донецький Шахтар продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Житомирське Полісся відстає від "гірників" на два бали.

На третю сходинку піднявся Харків, який скористався поразкою Динамо. Натомість столичний клуб опустився на четверте місце.

Загострилася боротьба серед аутсайдерів. Оболонь та Кудрівка синхронно здобули перемоги, що дозволило їм покращити турнірне становище. Після 9 турів у зоні вильоту перебувають Кудрівка (15-те місце) та Кривбас (16-те місце). У зоні перехідних матчів розташувалися Оболонь (13-те місце) та Чорноморець (14-те місце).

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Наступний, 10-й тур Української Прем'єр-ліги розпочнеться у п'ятницю, 23 жовтня. Поєдинки триватимуть упродовж трьох ігрових днів.

Центральним матчем туру стане зустріч Шахтаря та Зорі. Полісся після феєричної перемоги над Динамо зіграє з Оболонню, яка поступово набирає хід. Харків завітає до Кам'янця-Подільського на поєдинок з Епіцентром, а Динамо з новим тренером спробує обіграти Кудрівку.