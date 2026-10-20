Найголовніше, щоб повернувся динамівський дух: Шаран розповів, яким має бути новий тренер киян

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, що до керма київського Динамо повинен прийти наставник, який би зробив акцент на ігровій та командній дисципліні.

Про це він висловився у коментарі UA-Football.

"Передусім, вимогливим, жорстким і справедливим. І, безумовно, авторитетним та харизматичним. Я припускаю, що у цій темі можемо почути фрази про те, що ми виховані в інші часи і що іншим був футбол. Але ж як би там не було, Динамо завжди було фізично сильною і дисциплінованою командою. Тож вважаю, що київську команду повинен очолити такий тренер, який міг би зробити акцент на ігровій та командній дисципліні. І, звичайно ж, повинна бути відмінна фізична підготовка. Адже Динамо вирізнялося з-поміж усіх інших команд саме цими якостями", – сказав Шаран.

55-річний фахівець наголосив, що новий коуч повинен повернути столичній команді динамівський дух.

"Найголовніше, щоб повернувся динамівський дух. Його зараз, на превеликий жаль, немає. Тож те, що ми бачимо у грі Динамо – це дуже прикро. Я, як і багато колишніх динамівців, і дотепер вболіваю за цю команду", – додав наставник першолігового клубу.

19 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка після поразки від житомирського Полісся (1:3) у 9-му турі УПЛ-2026/27. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек, який виконуватиме обов'язки головного тренера.

Звільнення Костюка вже прокоментували Сергій Ковалець, Олег Федорчук, а Юрій Калитвинцев відреагував на можливий прихід до керма киян Максима Шацьких.

Перший матч без Костюка динамівці проведуть 23 жовтня, коли зіграють вдома проти Кудрівки. Початок – о 13:00.

Додамо, що Динамо з 16 пунктами посідає 4-те місце у турнірній таблиці першості.